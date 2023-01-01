Альтернативы - SuperLikers

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было...