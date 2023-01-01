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Captain Up

Captain Up

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Веб-сайт: captainup.com

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Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

Веб-сайт: captainup.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Captain Up, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UpViral

UpViral

upviral.com

Gleam

Gleam

gleam.io

Interacty

Interacty

interacty.me

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Brame

Brame

brame.io

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

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