Автоматически изменяйте размер видео. Легко изменяйте размер видео с горизонтального на вертикальное — регистрация не требуется! Superframe динамически регулирует положение обрезки, определяя и отслеживая важные объекты в сцене.

Веб-сайт: superframe.app

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