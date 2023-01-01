Suki — это голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который снимает административную нагрузку с врачей, поэтому у них есть время сосредоточиться на том, что важно — уходе за пациентами.

Веб-сайт: suki.ai

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