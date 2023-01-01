WebCatalog
Suki AI

Suki AI

suki.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Suki AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Suki — это голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который снимает административную нагрузку с врачей, поэтому у них есть время сосредоточиться на том, что важно — уходе за пациентами.

Веб-сайт: suki.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Suki AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Motion

Motion

usemotion.com

Hint Health

Hint Health

hint.com

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Auratikum

Auratikum

auratikum.com

July

July

withjuly.com

Figstack

Figstack

figstack.com

Timely

Timely

memory.ai

Procare

Procare

procaresoftware.com

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Headlime

Headlime

headlime.com

Invt AI

Invt AI

invt.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности