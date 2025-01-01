Альтернативы - SugarWOD

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit - приложение для тренеров, позволяющее создавать планы тренировок, отслеживать питание и общаться с клиентами как онлайн, так и лично.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me — приложение для тренеров, позволяющее им управлять тренировками, отслеживать прогресс клиентов и предлагать персонализированные программы фитнеса и питания.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach - приложение для тренеров, позволяющее создавать и делиться персонализированными планами тренировок и отслеживать прогресс клиентов.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR — платформа для персонального тренинга, позволяющая тренерам эффективно управлять онлайн-программами, продажами и клиентами.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach - приложение для тренеров, позволяющее планировать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и обмениваться данными с носимыми устройствами.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub — платформа для тренеров и диетологов для управления клиентами, создания планов тренировок и питания, отслеживания прогресса и взаимодействия с клиентами.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit — это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая легко управлять клиентами, создавать тренировки и планы питания, отслеживать прогресс и вести учет.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit – это приложение для отслеживания здоровья и фитнеса, позволяющее создавать персонализированные планы тренировок и контролировать прогресс пользователей.

PT Distinction

PT Distinction

ptdistinction.com

PT Distinction - приложение для персональных тренеров, позволяющее создавать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и управлять взаимодействием с ними.

StrengthPortal

StrengthPortal

strengthportal.com

StrengthPortal — платформа для управления персональными тренировками, создания планов и отслеживания прогресса клиентов фитнес-тренеров.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

Приложение AppToFit автоматизирует напоминания клиентам и о платежах, управляет сроками членства и ограничивает доступ неавторизованных пользователей.

Cocast.fit

Cocast.fit

cocast.fit

Cocast.fit - платформа для персональных тренеров, позволяющая планировать занятия, создавать программы тренировок и управлять клиентами.

PTminder

PTminder

ptminder.com

PTminder - онлайн-платформа для личных тренеров, предлагающая инструменты управления клиентами, планирования тренировок и отслеживания прогресса.

ONI Workout

ONI Workout

oniworkout.co.nz

ONI Workout — приложение для тренеров, позволяющее создавать, делиться и отслеживать программы тренировок и результаты их клиентов.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady - это программное обеспечение для управления фитнес-студиями, которое автоматизирует процессы членства, учета и назначения встреч.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW - приложение для тренеров, позволяющее создавать и отслеживать тренировки клиентов, управлять отношениями и анализировать прогресс в реальном времени.

Gymvio

Gymvio

gymvio.com

Gymvio — приложение для управления клиентами персональных тренеров. Позволяет разрабатывать тренировки, диеты, отслеживать прогресс и планировать встречи.

AthletaDesk

AthletaDesk

athletadesk.com

AthletaDesk — это приложение для управления бизнесом тренеров и коучей, предлагающее функции управления клиентами, планирования, выставления счетов и маркетинга.

CoachMePlus

CoachMePlus

coachmeplus.com

CoachMePlus — это система управления спортсменами, помогающая отслеживать их производительность и оптимизировать тренерские процессы для команд и индивидуальных спортсменов.

Fit Ferret

Fit Ferret

fitferret.com

Fit Ferret - приложение для онлайн-тренировок, позволяющее тренерам вести клиентов, составлять планы тренировок и питания, отслеживать прогресс и ставить новые цели.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.

BridgeTracker

BridgeTracker

bridgeathletic.com

BridgeTracker позволяет пользователям создавать индивидуализированные тренировочные планы и отслеживать прогресс для повышения эффективности тренировок.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.

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