Альтернативы - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit - приложение для тренеров, позволяющее создавать планы тренировок, отслеживать питание и общаться с клиентами как онлайн, так и лично.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me — приложение для тренеров, позволяющее им управлять тренировками, отслеживать прогресс клиентов и предлагать персонализированные программы фитнеса и питания.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach - приложение для тренеров, позволяющее создавать и делиться персонализированными планами тренировок и отслеживать прогресс клиентов.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.
Wodify
wodify.com
Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.
Fitr
fitr.training
FITR — платформа для персонального тренинга, позволяющая тренерам эффективно управлять онлайн-программами, продажами и клиентами.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach - приложение для тренеров, позволяющее планировать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и обмениваться данными с носимыми устройствами.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub — платформа для тренеров и диетологов для управления клиентами, создания планов тренировок и питания, отслеживания прогресса и взаимодействия с клиентами.
RYPT
rypt.app
RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit — это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая легко управлять клиентами, создавать тренировки и планы питания, отслеживать прогресс и вести учет.
TeamUp
goteamup.com
Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit – это приложение для отслеживания здоровья и фитнеса, позволяющее создавать персонализированные планы тренировок и контролировать прогресс пользователей.
PT Distinction
ptdistinction.com
PT Distinction - приложение для персональных тренеров, позволяющее создавать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и управлять взаимодействием с ними.
StrengthPortal
strengthportal.com
StrengthPortal — платформа для управления персональными тренировками, создания планов и отслеживания прогресса клиентов фитнес-тренеров.
AppToFit
apptofit.com
Приложение AppToFit автоматизирует напоминания клиентам и о платежах, управляет сроками членства и ограничивает доступ неавторизованных пользователей.
Cocast.fit
cocast.fit
Cocast.fit - платформа для персональных тренеров, позволяющая планировать занятия, создавать программы тренировок и управлять клиентами.
PTminder
ptminder.com
PTminder - онлайн-платформа для личных тренеров, предлагающая инструменты управления клиентами, планирования тренировок и отслеживания прогресса.
ONI Workout
oniworkout.co.nz
ONI Workout — приложение для тренеров, позволяющее создавать, делиться и отслеживать программы тренировок и результаты их клиентов.
Omnify
getomnify.com
Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.
ClubReady
clubready.club
ClubReady - это программное обеспечение для управления фитнес-студиями, которое автоматизирует процессы членства, учета и назначения встреч.
FitSW
fitsw.com
FitSW - приложение для тренеров, позволяющее создавать и отслеживать тренировки клиентов, управлять отношениями и анализировать прогресс в реальном времени.
Gymvio
gymvio.com
Gymvio — приложение для управления клиентами персональных тренеров. Позволяет разрабатывать тренировки, диеты, отслеживать прогресс и планировать встречи.
AthletaDesk
athletadesk.com
AthletaDesk — это приложение для управления бизнесом тренеров и коучей, предлагающее функции управления клиентами, планирования, выставления счетов и маркетинга.
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus — это система управления спортсменами, помогающая отслеживать их производительность и оптимизировать тренерские процессы для команд и индивидуальных спортсменов.
Fit Ferret
fitferret.com
Fit Ferret - приложение для онлайн-тренировок, позволяющее тренерам вести клиентов, составлять планы тренировок и питания, отслеживать прогресс и ставить новые цели.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.
BridgeTracker
bridgeathletic.com
BridgeTracker позволяет пользователям создавать индивидуализированные тренировочные планы и отслеживать прогресс для повышения эффективности тренировок.
Trainin
trainin.com
Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.
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