Steamworks — это набор инструментов и сервисов, которые помогают разработчикам и издателям игр создавать свои игры и получать максимальную отдачу от их распространения в Steam.

Веб-сайт: partner.steamgames.com

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