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WebCatalog

Speck

Speck

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: speck.bot

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Speck в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Speck is an AI assistant that helps knowledge workers automate their repetitive web workflows. Our customers use us to save hours on data entry, CRM updates, and LinkedIn outreach. Since our launch 3 weeks ago, we've published Speck on the Chrome Web Store and acquired 17 paying users. Lucas helped build Sweep, an AI junior developer. Raghav won 7 hackathons with LLM agents. ‎

Веб-сайт: speck.bot

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Speck, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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