WebCatalog
Solaro

Solaro

solaro.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Самый быстрый способ улучшить свои оценки. Проходите практические тесты и получайте помощь в учебе круглосуточно и без выходных через Интернет, на смартфонах и планшетах. Попробуйте всего за 2,99 доллара.

Веб-сайт: solaro.com

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