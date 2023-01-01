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Numerade

Numerade

numerade.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наша команда, состоящая из более чем 1700 докторов наук и технических специалистов из университетов США, предоставляет пошаговые решения ваших вопросов по естественным наукам, математике и экономике. Улучшите свои оценки с нашим преподавателем по искусственному интеллекту, Ace! Более 3 000 000 видеоуроков по всем вашим проблемам с учебниками, вопросам и концепциям от опытных преподавателей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Веб-сайт: numerade.com

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