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Sococo

Sococo

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Веб-сайт: sococo.com

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Sococo — это онлайн-рабочее место, где распределенные команды каждый день работают вместе, бок о бок. Независимо от того, где могут находиться члены команды. В конце коридора, на другом конце кампуса или на другом конце света — работа в онлайн-офисе вашей организации даже более продуктивна, чем пребывание на том же этаже или в одной комнате.

Веб-сайт: sococo.com

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