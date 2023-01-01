Snapfood (старый фаст-фуд) — система онлайн-заказа еды, сладостей и онлайн-покупок в кафе и супермаркетах в Тегеране, Карадже, Ширазе, Исфахане, Мешхеде и по всему Ирану.

Веб-сайт: snappfood.ir

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