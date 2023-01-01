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Fastdic

Fastdic

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Веб-сайт: fastdic.com

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fastdic, онлайн-словарь и переводчик с английского на фарси и с фарси на английский, быстрый словарь с голосовым произношением и программным обеспечением для Android, iPhone и iPad

Веб-сайт: fastdic.com

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