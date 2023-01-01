Пришло время отказаться от групп Kajabi и Facebook. Соберите свой курс, сообщество и расписание мероприятий в одном месте. Подарите своим клиентам лучший дом. Хватит платить за Каджаби и тратить время на Facebook. Упростите свою жизнь.

Веб-сайт: skool.com

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