WebCatalog
ShotDeck

ShotDeck

shotdeck.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ShotDeck в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Библиотека фильмов, по одному красивому кадру за раз. ShotDeck — это крупнейшая в мире коллекция киноизображений высокой четкости с возможностью поиска. Привет режиссерам, кинематографистам, дизайнерам, специалистам по рекламе, студентам-кинематографистам и художникам! Вы только что открыли для себя новое секретное оружие, лучший профессиональный инструмент для совместной работы, позволяющий воплотить ваше видение в жизнь — от презентации до подготовки к публикации.

Веб-сайт: shotdeck.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ShotDeck, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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