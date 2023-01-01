Решение для контекстной компьютерной рекламы на базе искусственного интеллекта. Это монетизирует любой визуальный контент и настраивает таргетинг путем идентификации объектов, логотипов, действий и контекста и сопоставления их с релевантной рекламой.

Веб-сайт: lens-ai.com

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