Первое логистическое решение для электронной коммерции, повышающее лояльность клиентов. Shippingbo — это логистическое решение, предназначенное для интернет-торговцев, дропшипперов, логистов, розничных продавцов, оптовиков, брендов и т. д. которые хотят оптимизировать обработку своих заказов электронной коммерции. Он состоит из OMS (системы управления заказами), WMS (системы управления складом) и TMS (системы управления транспортом).

Веб-сайт: shippingbo.com

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