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Semantic Scholar

Semantic Scholar

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: semanticscholar.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Semantic Scholar в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Semantic Scholar использует новаторский искусственный интеллект и инженерные разработки, чтобы понять семантику научной литературы и помочь ученым найти соответствующие исследования.

Веб-сайт: semanticscholar.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Semantic Scholar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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