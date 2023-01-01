SCRAIM — это комплексное SaaS-решение для управления проектами, основанное на передовых методологиях с интеллектуальными механизмами поддержки принятия решений. Мы — решение проблемы, впервые замеченной при предоставлении консультаций по улучшению процессов. Наши клиенты снова и снова сталкивались с одними и теми же проблемами, клиенты из всех сфер деятельности. Основная причина заключалась в отсутствии процессов стандартизации лучших практик во всех командах, что приводило к задержкам и даже провалу проекта.

Веб-сайт: scraim.com

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