Программное обеспечение №1 для салонов и спа. Salonist — это программное обеспечение №1 для салонов красоты, таких как спа-салоны, массажные салоны и парикмахерские, позволяющее эффективно управлять различными операциями, связанными с персоналом и клиентами. Вы получаете набор мощных инструментов, которые помогут вам бесперебойно управлять вашим бьюти-бизнесом, экономя время и силы. Владельцы салонов красоты могут эффективно управлять выставлением счетов, запасами, маркетингом, расчетом заработной платы и многим другим с помощью этого универсального программного обеспечения для бронирования салонов красоты в удобное для них время.

Веб-сайт: salonist.io

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