WebCatalog
nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Более 5 миллионов человек по всей Индии сейчас используют Nearbuy, чтобы открыть для себя рестораны, спа-центры, салоны, кинозалы, парки развлечений и развлечения поблизости, экономя при этом деньги. У нас есть тысячи предложений кэшбэка, предложений, скидок и купонов на рестораны, буфеты, парки развлечений, тематические парки, пиццерии, спа, массажи, салоны, косметические процедуры, тренажерные залы, билеты в кино, подарочные карты, мероприятия и многое другое. Эксклюзивные предложения, кэшбэк, купоны и большие скидки — что вам не понравится! Вы можете экономить деньги каждый раз, когда посещаете ресторан, бронируете спа-салон, получаете массаж, наслаждаетесь поездкой в ​​тематическом парке, смотрите фильм, планируете поездку на выходные, просто занимаетесь парасейлингом или покупаете подарочную карту! Кроме того, вы также можете получить интересные предложения кэшбэка и купоны на скидку при каждой покупке, которую вы совершаете в ресторане, спа, салоне, подарочной карте, парке развлечений и т. д.! В число наших партнеров входят ведущие рестораны, спа-салоны и бренды Индии - KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar. , Amazon, Myntra, Jabong, салон Looks. В целом, nextbuy работает с более чем 68 000 ресторанами, спа-салонами, салонами, парками развлечений, кинозалами, брендами подарочных карт в 33 городах страны, предлагая лучшие предложения.

Веб-сайт: nearbuy.com

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