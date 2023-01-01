Поставщик услуг 3-го и 4-го поколения в Иране, с самым широким покрытием сети 3-го поколения, провайдер высокоскоростного мобильного Интернета, см. планы стимулирования Rightel на сайте rightel.ir.

Веб-сайт: rightel.ir

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