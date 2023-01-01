WebCatalog
Resend

Resend

resend.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Resend в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте, тестируйте и отправляйте транзакционные электронные письма в любом масштабе.

Веб-сайт: resend.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Resend, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

Mandrill

Mandrill

mandrillapp.com

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Outstand

Outstand

outstand.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Klenty

Klenty

klenty.com

Luna

Luna

getluna.dev

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Sendicate

Sendicate

sendicate.net

Breakcold

Breakcold

breakcold.com

Sendy

Sendy

sendy.co

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности