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Mandrill

Mandrill

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mandrillapp.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mandrill в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Доставляйте быстрые персонализированные транзакционные электронные письма с помощью API или SMTP.

Веб-сайт: mandrillapp.com

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