Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Арендуйте, покупайте или продавайте технику с помощью RendaloMaq. Получите ценовое предложение онлайн и начните свой проект сегодня. RendaloMaq позволяет подрядчикам легко арендовать строительное оборудование в Латинской Америке, заменяя трудоемкую работу по управлению бюджетами, поставками и платежами между несколькими поставщиками универсальным решением.

Веб-сайт: rendalomaq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RendaloMaq, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.