PlanRadar — это отмеченная наградами цифровая SaaS-платформа для документирования, управления задачами и коммуникации в проектах строительства и недвижимости. Мы работаем по всему миру, в настоящее время на более чем 75 рынках. Мы обслуживаем все рынки недвижимости и строительства, повышая ценность каждого человека, участвующего в жизненном цикле здания, от подрядчиков и инженеров до управляющих недвижимостью и владельцев. Наша платформа оцифровывает все повседневные процессы и коммуникации, что позволяет экономить время и средства, а также позволяет выполнять проекты с более высоким качеством. Каждый день мы помогаем профессионалам повышать эффективность и добиваться успеха в своих проектах, оптимизируя их работу и предоставляя доступ в режиме реального времени к ценным данным проекта. Сегодня более 120 000 пользователей платформы получают огромную экономию средств и времени с помощью PlanRadar. PlanRadar в настоящее время доступен на 20 языках и может использоваться на всех устройствах IOS, Windows и Android.

Веб-сайт: planradar.com

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