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Remind

Remind

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: remind.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Remind в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Если вам нужен способ связаться с семьями и привлечь их к участию или поделиться ресурсами, которые помогут заинтересованным сторонам преподавать и учиться, Remind поможет вам оставаться на связи со школьным сообществом.

Веб-сайт: remind.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Remind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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