Если вам нужен способ связаться с семьями и привлечь их к участию или поделиться ресурсами, которые помогут заинтересованным сторонам преподавать и учиться, Remind поможет вам оставаться на связи со школьным сообществом.

Веб-сайт: remind.com

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