Reedsy позволяет авторам находить лучших специалистов в области издательского дела и работать с ними: от редакторов-разработчиков до дизайнеров обложек книг, публицистов и переводчиков.

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