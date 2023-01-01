WebCatalog
Recapit

Recapit

recapit.xyz

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Recapit в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ НОВОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИИ. Получайте ежедневные 3-минутные персонализированные обновления, доставляющие ежедневные новости по вашим любимым темам прямо на ваш WhatsApp или Telegram, как в текстовом формате, так и в формате подкаста.

Веб-сайт: recapit.xyz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Recapit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

OvalOwl

OvalOwl

ovalowl.com

Lookup

Lookup

uselookup.com

CNN Lite

CNN Lite

lite.cnn.com

neuroflash

neuroflash

neuroflash.com

Notta

Notta

notta.ai

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Summarist

Summarist

summarist.ai

Traivl

Traivl

traivl.com

Typetone

Typetone

typetone.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Streamily

Streamily

streamily.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности