Программное обеспечение и приложение Raken для управления строительством — это самое простое решение для создания ежедневных отчетов, табелей учета рабочего времени, бесед с набором инструментов и аналитической информации. Попробуйте сегодня!

Веб-сайт: rakenapp.com

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