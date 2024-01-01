Альтернативы - QuickBooks Online

Zeni

zeni.ai

Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.