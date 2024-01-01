Альтернативы - QuickBooks Online

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 — это решение Quickbooks и Xero для ведения бухгалтерского учета, учета и консультирования для малого и среднего бизнеса.

Pilot

Pilot

pilot.com

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...

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