Альтернативы - QuickBooks Online
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — это решение Quickbooks и Xero для ведения бухгалтерского учета, учета и консультирования для малого и среднего бизнеса.
Pilot
pilot.com
Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.
Zeni
zeni.ai
Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...