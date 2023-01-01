Qodana — это платформа мониторинга качества кода, которая позволяет вам оценить целостность кода, которым вы владеете, заключили контракт или приобрели.

Веб-сайт: qodana.cloud

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