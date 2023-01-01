PullRequest — это платформа для проверки кода, созданная для команд любого размера. У нас есть тысячи рецензентов по требованию, и они поддерживаются лучшими в своем классе инструментами автоматизации. Потому что качество кода важно.

Веб-сайт: pullrequest.com

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