WebCatalog
Pulley

Pulley

pulley.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pulley в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получите больше от своего капитала. Pulley помогает вам привлекать лучшие таланты, эффективнее собирать средства и соблюдать требования с помощью популярного решения для таблиц капитализации.

Веб-сайт: pulley.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pulley, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

The Org

The Org

theorg.com

Vestd

Vestd

app.vestd.com

Public

Public

public.com

Teamtailor

Teamtailor

app.teamtailor.com

networx

networx

networxrecruitment.com

Talos

Talos

talos360.com

Zearn

Zearn

zearn.org

CEIPAL ATS Global

CEIPAL ATS Global

talenthire.ceipal.com

CEIPAL ATS India

CEIPAL ATS India

talenthire.ceipal.in

InWork

InWork

app.inwork.io

Hello Talent

Hello Talent

app.hellotalent.com

Jobful

Jobful

jobful.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности