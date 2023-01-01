WebCatalog
ProCyclingStats

ProCyclingStats

procyclingstats.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Найдите результаты лучших велосипедистов, таких как Тадей Погачар, Ремко Эвенепол и Матье ван дер Поэль. Подробная статистика о Тур де Франс, Джиро д'Италия и таких классических гонках, как Париж-Рубе или Тур Фландрии.

Веб-сайт: procyclingstats.com

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