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Postman - Postë e Shpejtë

Postman - Postë e Shpejtë

postman-al.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Веб-сайт: postman-al.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Postman - Postë e Shpejtë, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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