Pnut — это дружелюбная международная социальная сеть. Вмешательство в чужие разговоры приветствуется. В обычную неделю у нас может быть танцевальная онлайн-вечеринка, мероприятие по смене аватаров в соответствии с темой, соревнование по написанию и запросы любимых цитат людей на день. Люди будут устраивать вечеринки по программированию, дни игры в Minecraft и другие общественные мероприятия. Тайный Санта в преддверии Рождества – это настоящий фурор.

Веб-сайт: pnut.io

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