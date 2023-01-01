Самостоятельная хостинговая компания. Размещайте игровые серверы, такие как Minecraft, альтернативы, такие как PhotoPrism, медиа-серверы, такие как Plex, и другие. Аппаратное и программное обеспечение для домашнего хостинга.

Веб-сайт: kubesail.com

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