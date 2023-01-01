Vudu — американский магазин цифрового видео и сервис потокового вещания, принадлежащий Fandango Media, дочерней компании NBCUniversal. Компания предлагает транзакционный прокат видео по запросу и покупку фильмов в цифровом формате, а также интеграцию с сервисами цифровых шкафчиков для потоковой передачи цифровых копий фильмов, купленных в качестве домашнего видео в рознице. Первоначально сервис был ориентирован на цифровой медиаплеер, известный как Vudu Box. В 2010 году компания начала отказываться от своего бизнеса по производству аппаратного обеспечения и сосредоточилась на интеграции своих услуг и связанной с ними платформы приложений со сторонними устройствами, такими как телевизоры и проигрыватели Blu-ray Disc. С тех пор компания предлагает свои услуги онлайн, через мобильные приложения и на таких устройствах, как цифровые медиаплееры и смарт-телевизоры. В 2010 году Vudu была продана Walmart. В 2020 году Fandango Media приобрела Vudu за нераскрытую сумму.

Веб-сайт: vudu.com

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