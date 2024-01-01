Pitch Avatar

Pitch Avatar

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pitchavatar.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pitch Avatar — это решение на базе искусственного интеллекта для эффективных бизнес-презентаций и доставки контента. Вы можете легко делиться своими презентациями продаж, демонстрациями продуктов, маркетинговым, обучающим и другим контентом и получать конверсии. Просто загрузите свою презентацию, сгенерируйте к ней сценарий на любом языке, добавьте озвучку или создайте видео-аватар. Создайте персональную ссылку и отправьте ее своему контакту. Слушатель может пригласить вас, нажав кнопку «Позвонить ведущему», или запланировать встречу с вами, используя ссылку непосредственно на ваш календарь. В конце каждого сеанса вы получаете подробную аналитику взаимодействия слушателя со слайдами.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для преобразования текста в речь

Веб-сайт: pitchavatar.com

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