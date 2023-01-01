Инклюзивное сообщество, эксклюзивный доступ. Присоединяйтесь к PINK Nation, загрузите приложение для покупок VS PINK, станьте участником и многое другое здесь! Pink (стилизованный PINK) — линия нижнего белья и одежды от Victoria's Secret, бывшего дочернего предприятия L Brands, ориентированная на более молодых женщин, чем их основная линия. Целевая аудитория — молодежь в возрасте от 13 до 22 лет.

Веб-сайт: pink.victoriassecret.com

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