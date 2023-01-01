WebCatalog
Peergrade

Peergrade

peergrade.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Peergrade в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Peergrade — это онлайн-платформа, позволяющая проводить сеансы обратной связи со студентами.

Веб-сайт: peergrade.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Peergrade, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Matter

Matter

matterapp.com

Eli Review

Eli Review

elireview.com

Blend PH

Blend PH

blend.ph

MathsWatch

MathsWatch

mathswatch.co.uk

Possip

Possip

weeklypossip.com

Butter

Butter

butter.us

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Paxful

Paxful

paxful.com

Give Lively

Give Lively

givelively.org

Classtime

Classtime

classtime.com

Feedier

Feedier

feedier.com

BizoticLearn

BizoticLearn

bizoticlearn.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности