WebCatalog

Openli

Openli

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: openli.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Openli автоматизирует процесс проверки и управления вашими обработчиками данных, а мы создаем для вас RoPA. За считанные минуты. Основана в Копенгагене, Дания, с твердым убеждением, что важность конфиденциальности должна сделать ее более управляемой для юридических команд. Наше решение — Центр конфиденциальности. Платформа, которая осуществляет управление, охват и проверку всех ваших обработчиков данных, а также хранит всю соответствующую информацию о поставщиках. По книге и под рукой. Загрузите свою собственную информацию в Hub для быстрого доступа. Поделитесь своими усилиями по обеспечению конфиденциальности с клиентами, заинтересованными сторонами и потенциальными клиентами всего несколькими щелчками мыши. Позвольте вашей команде поддерживать продажи меньшими ресурсами. Помогите быстрее закрывать сделки. Наши клиенты говорят, что мы избавляем их от серьезной монотонной административной работы. Платформа «предоставляет самое ценное программное решение для масштабирования нашей юридической деятельности». Мы говорим, что конфиденциальность — это важная работа, но это не обязательно должна быть ваша работа.

Веб-сайт: openli.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Openli, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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