Превратите сценарии во внутренние инструменты. Никакой работы с интерфейсом не требуется. Onu — это инструмент, ориентированный прежде всего на разработчиков, который позволяет инженерам быстро превращать свои сценарии или рабочие процессы во внутренние инструменты, готовые к работе, вообще не написав какого-либо внешнего кода.

Веб-сайт: joinonu.com

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