WebCatalog
Ollie

Ollie

heyollie.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ollie в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Олли — эксперт по шоппингу с использованием искусственного интеллекта, который меняет представление о том, как мы совершаем покупки в Интернете. Найдите идеальный подарок для каждого в своей жизни вместе с Олли.

Веб-сайт: heyollie.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ollie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Wyzant

Wyzant

wyzant.com

IGP

IGP

igp.com

iWave

iWave

app.iwave.com

The Balance

The Balance

thebalance.com

Zenni

Zenni

zennioptical.com

Apartment Therapy

Apartment Therapy

apartmenttherapy.com

Personal.ai

Personal.ai

app.personal.ai

BoxLunch

BoxLunch

boxlunch.com

MySCE

MySCE

sce.com

Smartprix

Smartprix

smartprix.com

CareerDekho

CareerDekho

careerdekho.ai

Aboogy

Aboogy

aboogy.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности