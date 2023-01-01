Познакомьтесь с Ola, приложением для заказа такси, которое обеспечивает высочайший уровень безопасности для всех пассажиров и водителей. Имея более 2 миллионов водителей и такси в более чем 250 городах мира, мы предоставим вам услуги в Индии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Веб-сайт: olacabs.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ola Cabs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.