Office Troops

Расширенное программное обеспечение для отслеживания кандидатов. OfficeTroops использует множество данных, таких как навыки, актуальность опыта и соответствие стилей работы, чтобы помочь найти нужные таланты и привлечь перспективные таланты.

Веб-сайт: officetroops.com

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