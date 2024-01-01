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WebCatalog

OffDeal

OffDeal

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: offdeal.io

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AI-native investment bank for buying SMBs OffDeal is building an AI-native investment bank for buying and selling small businesses.

Веб-сайт: offdeal.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OffDeal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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