Octeth is an enterprise-grade on-premise email marketing and audience management software. Its forever free community edition gives you access to all enterprise-level features enabling you to send GDPR-compliant mass emails to up to 10,000 subscribers for free.

Веб-сайт: www2.octeth.com

