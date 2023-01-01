Ninchat — это мощный механизм общения в реальном времени для веб-сайтов и мобильных сайтов. Ninchat можно использовать для частного чата службы поддержки клиентов или для групповых дискуссий в режиме реального времени, встроенных в сайт. Ninchat безопасен, масштабируем и настраиваем.

Веб-сайт: ninchat.com

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