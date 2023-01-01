WebCatalog
Newsweek Romania

Newsweek Romania

newsweek.ro

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Newsweek Romania в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Newsweek Румыния предлагает углубленный анализ, новости, расследования, мнения, расследования, интервью, технологии, бизнес, культуру, политику и международные отношения.

Веб-сайт: newsweek.ro

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Newsweek Romania, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lidl România

Lidl România

lidl.ro

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

Facturis Online

Facturis Online

facturis-online.ro

Expresso

Expresso

expresso.pt

Kaufland România

Kaufland România

kaufland.ro

la Repubblica

la Repubblica

repubblica.it

Takeaway.com Romania

Takeaway.com Romania

takeaway.com

Diario Libre

Diario Libre

diariolibre.com

Estadão

Estadão

estadao.com.br

Autovit.ro

Autovit.ro

autovit.ro

Público

Público

publico.pt

G1

G1


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности